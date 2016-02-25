باسم علي يتحدث عن: ' الغضب من دكة الأهلي وهل طلب الرحيل؟ '

"أي لاعب لا يشارك كأساسي من الطبيعي أن يغضب". هكذا تحدث باسم علي الظهير الأيمن للنادي الأهلي.

وشارك صاحب الـ27 عاما في مباراة سموحة فقط هذا الموسم بالدوري المصري الممتاز التي خسرها الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويعتبر باسم هو اللاعب الثالث في مركز الظهير الأيمن بالأهلي بعد أحمد فتحي ومحمد هاني.

وتحدث باسم علي عن عدم المشاركة قائلا: " متمسك بالعودة للعب من جديد. وأي لاعب لا يشارك بشكل أساسي طبيعي أن يغضب".

ولكن هل طلب باسم علي الرحيل عن الأهلي؟ أجاب اللاعب قائلا: "لا. هذا لم يحدث".

وأوضح في تصريحات للصحفيين "احترم الجهاز الفني ولم أثير أي مشكلة لطلب المشاركة في المباريات وأعلم أن الموسم مازال طويلا وفرص عودتي للمباريات قائمة بقوة".

ويحتل الأهلي المركز الأول في مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف الزمالك.