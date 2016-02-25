رمضان صبحي يوضح سبب ' عصبيته ' : لماذا لا يتعلموا من منافسي برشلونة وريال مدريد

أوضح رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي سبب "عصبيته في الملاعب" خلال الفترة الماضية.

رمضان صبحي يتألق مع الأهلي هذا الموسم وبالتحديد منذ لقاء الإسماعيلي إذا دائما ما يشكل خطورة المارد الأحمر.

وأجاب رمضان صبحي على سؤال (لماذا عصبيتك تظهر بقوة خلال المباريات السابقة؟) قائلا: "لست عصبيا بالمعنى ولكن يوجد ما يحزنني".

وأوضح "المباراة 90 دقيقة ولكننا نلعب ما يقارب من الـ60 دقيقة فقط بسبب السقوط المتكرر للاعبي الخصم".

وأكمل حديثه قائلا في تصريحات تليفزيونية مع قناة الحياة 2 " لماذا لا نتعلم من منافسي برشلونة وريال مدريد؟ الفرق تلعب بشكل طبيعي أمامهما طوال المباراة حتى لو تلقت شباكهم 6 أهداف".

وأتم "هذا ما يحزني في كل مباراة".

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