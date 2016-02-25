الحكم بالمشدد 14 سنة لثلاثة متهمين في قضية «فتنة الشيعة»

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد لمدة 14 سنة”حضوريًا” لـ 3 متهمين ، وهم: عمرو يحيى، وسليمان طه، وصابر ابراهيم ، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”فتنة الشيعة”.

يذكر أن المحكمة كانت أصدرت حكمًا في يونيو من العام الماضي بمعاقبة 23 متهمًا في القضية، بالسجن المشدد 14 سنة – من بينهم 19 متهمًا غيابيًا – وبراءة 8 آخرين، ليتم بعد ذلك ضبط 3 متهمين، لتعاد إجراءات محاكمتهم من جديد.

كانت النيابة اسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.