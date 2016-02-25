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الحكم بالمشدد 14 سنة لثلاثة متهمين في قضية «فتنة الشيعة»

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الحكم بالمشدد 14 سنة لثلاثة متهمين في قضية «فتنة الشيعة» الحكم بالمشدد 14 سنة لثلاثة متهمين في قضية «فتنة الشيعة»

الحكم بالمشدد 14 سنة لثلاثة متهمين – أرشيفية

 

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد لمدة 14 سنة”حضوريًا” لـ 3 متهمين ، وهم: عمرو يحيى، وسليمان طه، وصابر ابراهيم ، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”فتنة الشيعة”.

يذكر أن المحكمة كانت أصدرت حكمًا في يونيو من العام الماضي بمعاقبة 23 متهمًا في القضية، بالسجن المشدد 14 سنة – من بينهم 19 متهمًا غيابيًا – وبراءة 8 آخرين، ليتم بعد ذلك ضبط 3 متهمين، لتعاد إجراءات محاكمتهم من جديد.

كانت النيابة اسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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