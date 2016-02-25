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الزهار: حماس لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل

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الزهار: حماس لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل الزهار: حماس لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل

>قال محمود الزهار القيادى الكبير فى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن الحركة لا تسعى لحرب جديدة مع إسرائيل وإن الأنفاق التى تحفرها الحركة ووصل بعضها إلى إسرائيل فى الماضى "دفاعية".

وأشار الزهار- وهو طبيب يعتبره البعض من المتشددين- فى حديث لأعضاء برابطة الصحفيين الأجانب فى غزة إلى أن فرص المصالحة مع حركة فتح المنافسة ضئيلة برغم سنوات من الجهود الدولية من أجل الوحدة.

وقال الزهار (71 عاما)- الذى نجا من محاولتى اغتيال إسرائيليتن قتل نجله فى إحداهما فى 2003- "أعتقد أنه لا أحد فى المنطقة هنا يسعى إلى حرب."

وأضاف فى تصريحات للصحفيين مساء أمس الأربعاء "لا نسعى إلى أى مواجهة مع إسرائيل... لكن إذا شنوا عدوانا فيتعين علينا الدفاع عن أنفسنا."

وسيطرت حماس على قطاع غزة فى 2007 بعد اقتتال قصير الأجل مع قوات من حركة فتح التى يتزعمها الرئيس محمود عباس. وتحكم حماس سيطرتها الأمنية على القطاع الساحلى حيث يعيش أكثر من 1.9 مليون نسمة.

والزهار أحد مؤسسى الحركة ومن بين أكبر القيادات فى حماس فى غزة وينظر إليه باعتباره مقربا من جناحها العسكرى كتائب عز الدين القسام.

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مصر 365

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