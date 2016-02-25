أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الشرطة الصومالية: هجوم بقذيفة هاون يقتل 3 أشخاص فى العاصمة

Google+ Print
الشرطة الصومالية: هجوم بقذيفة هاون يقتل 3 أشخاص فى العاصمة الشرطة الصومالية: هجوم بقذيفة هاون يقتل 3 أشخاص فى العاصمة

>قال مسئول صومالى إن قذيفة هاون كانت تستهدف قصر الرئاسة الصومالى أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل.

وأضاف العقيد بالشرطة محمد حسين اليوم الخميس أن القذائف أصابت منطقة سكنية من العاصمة مقديشو. وأعلنت حركة الشباب المسلحة، وهى على صلة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، وتريد الشباب الإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة، وأن تحكم الصومال بتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتشن الشباب حرب عصابات بعد أن طردتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى خارج المدن الرئيسية والتى كانت الحركة تحتلها فى 2008، وتشن الحركة باستمرار هجمات فى الصومال كما شنت هجمات أخرى فى دول تشارك بقواتها مع بعثة حفظ السلام الأفريقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365