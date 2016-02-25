الشرطة الصومالية: هجوم بقذيفة هاون يقتل 3 أشخاص فى العاصمة

>قال مسئول صومالى إن قذيفة هاون كانت تستهدف قصر الرئاسة الصومالى أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل.

وأضاف العقيد بالشرطة محمد حسين اليوم الخميس أن القذائف أصابت منطقة سكنية من العاصمة مقديشو. وأعلنت حركة الشباب المسلحة، وهى على صلة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، وتريد الشباب الإطاحة بالحكومة الضعيفة المدعومة من الأمم المتحدة، وأن تحكم الصومال بتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتشن الشباب حرب عصابات بعد أن طردتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى خارج المدن الرئيسية والتى كانت الحركة تحتلها فى 2008، وتشن الحركة باستمرار هجمات فى الصومال كما شنت هجمات أخرى فى دول تشارك بقواتها مع بعثة حفظ السلام الأفريقية.