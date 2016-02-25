أخبار ليبيا اليوم.. عمليات عسكرية للقوات الخاصة الفرنسية ضد داعش فى طرابلس

ركزت اخبار ليبيا، اليوم الخميس، على عدد من الأخبار المهمة.. ففى البداية قالت إذاعة "آر تى إل" الفرنسية، إن فرنسا أرسلت عدداً من القوات الخاصة التابعة للجيش الفرنسى، إضافة إلى المخابرات، لشن عملية عسكرية سرية ضد تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، ومن أجل الحد من جذور التنظيم الذى أصبح ينتشر فى مختلف أنحاء العالم، وقالت الإذاعة أن هذه الخطوة تم الاتفاق عليها وإجراؤها بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وجاء فى أخبار ليبيا اليوم أنه قالت الإذاعة الفرنسية ذاتها، أن القوات الخاصة والمخابرات الفرنسية يدرسون السواحل الليبية بكل ثغراتها للتدخل فيها بريا والتمكن من تحديد أماكن تواجد أفراد التنظيم الإرهابى، وطرق تمددهم فى البلاد، وأكدت الإذاعة أن حرب فرنسا فى ليبيا تعد سرية حيث يتم تسديد ضربات موجهة ومتفرقة تستهدف زعماء التنظيم المتشدد ويتم إعدادها سرا على الأرض فى محاولة لإبطاء انتشاره فى ليبيا.

>قالت الأمم المتحدة فى تقرير اليوم الخميس إن كل أطراف الصراع فى ليبيا ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان على مدى العامين الماضيين وإنه يجب التحقيق مع المسؤولين عن هذه الجرائم ومثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجمع التحقيق الذى أعده ستة من مسؤولى حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة أدلة على إعدام الأسرى واغتيال ناشطات بارزات وعمليات تعذيب واسعة النطاق وجرائم جنسية وخطف وهجمات عسكرية عشوائية على مناطق مدنية وانتهاك حقوق الأطفال منذ بداية عام 2014.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين فى بيان "من العناصر المروعة فى هذا التقرير الحصانة الكاملة التى لا تزال سائدة فى ليبيا والإخفاق الممنهج لنظام العدالة."

وجاء فى أخبار ليبيا اليوم أنه قالت ميليشيا ليبية موالية للحكومة المدعومة من الإسلاميين فى طرابلس إنها اعتقلت زعيم فرع تنظيم الدولة الإسلامية فى مدينة تقع غربى البلاد تعرضت لقصف القوات الأمريكية الأسبوع الماضى.

وقالت قوة الردع الخاصة فى تدوينة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك اليوم الخميس إنها اعتقلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية فى مدينة صبراتة ويدعى محمد سعد التاجورى كما قتلت العشرات من التنظيم فى تبادل لإطلاق النار.

ويعرف التاجورى أيضا باسم أبو سليمان، أضافت قوة الردع الخاصة أنه ارسل من قبل قادة تنظيم الدولة فى سرت - وهى مدينة تقع وسط البلاد يسيطر عليها التنظيم - كى يتولى مهامه فى صبراتة.

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