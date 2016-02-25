تقرير ليكيب: ' لؤلؤة ' بازل الجديدة تظهر في صلاح والنني بعد 6 مواهب رائعة

سلطت صحيفة ليكيب الفرنسية الضوء على نادي بازل والمواهب التي خرجت من النادي السويسري وتألقت في ملاعب أوروبا المختلفة وكان أخرهم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.

نجم محمد صلاح تلألأ في بازل وظهر في تشيلسي وتألق في ملاعب إيطاليا ويواصل تألقه مع ذئاب العاصمة الإيطالية روما. (شاهد - ملخص ما قدمه صلاح أمام ريال مدريد)

النني لفت أنظار آرسين فينجر بعد أداء رائع مع بازل لينتقل إلى أرسنال. (طالع أيضا - فينجر: انظروا إلى النني)

وتحدث الصحيفة عن (6 مواهب رائعة) ظهرت في بازل قبل أن تتألق في أوروبا وبالتحديد في السنوات الخمس الأخيرة. قبل أن تؤكد أن "الثنائي محمد صلاح ومحمد النني هو اللؤلؤ الجديد للفريق السويسري".

ويستعرض FilGoal.com المواهب التي سردتها صحيفة ليكيب الشهيرة.

(1) شيردان شاكيري

نجم منتخب سويسرا بدأ مسيرته مع فريق بازل تحت 17 سنة قبل أن يلعب في الفريق الأول.

شاكيري شارك بقميص بازل أكثر من 5 سنوات قبل أن يرحل ويتألق مع بايرن ميونيخ.

وخلال تواجده مع بازل توج بلقب أفضل موهبة صاعدة في سويسرا عام 2012.

مع بايرن توج شاكيري بلقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب ثنائية الدوري والكأس مرتين والسوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة.

بعد ذلك بدأت رحلة شاكيري مع إنتر ثم مع ستوك سيتي والتي شهدت تألقه من جديد ولكنه هذه المرة في الملاعب الإنجليزي.

(2) جرانيت شاكا

الشاب صاحب الـ23 عاما كتب اسمه في تاريخ نادي بوروسيا مونشنجلادباج.

فأصبح لاعب بازل السابق هو أغلى لاعب في تاريخ النادي الألماني بعد انتقاله إلى الفريق عام 2012.

تورستن فينك مدرب بازل السابق قال في وقت سابق: "شاكيري هو أفضل موهبة في سويسرا.. بعد جرانيت شاكا".

أول ظهور لشاكا كان في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا أمام نادي ديبريتسيني المجري ونجح وقتها اللاعب في تسجيل أول أهدافه في أول لقاء له.

وواصل شاكا التألق مع بازل وكذلك مع منتخب سويسرا تحت 17 سنة إذا نهجح في التتويج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2009 وسُمي بموهبة العام في سويسرا.

لينتقل بعدها إلى مونشنجلادباخ في 2012 ويواصل تألقه حتى الآن.

(3) زدرافكو كوزمانوفيتش

لاعب الوسط الصربي ظهر مع بازل عام 2005 وهو في عمر الـ17 فقط.

بعد عامين فقط انتقل إلى فيورنتينا بصفقة قدرها 3 مليون يورو وهو ما يعتبر صفقة كبيرة بالنسبة للاعب شاب يلعب في منتخب سويسرا تحت 21 سنة.

ثم رحلة جديدة بعد سنتين مع فيورنتينا إلى شتوتجارت ثم إنتر ميلان.

قبل أن يعود من جديد إلى بازل ثم يخرج معارا إلى أودينيزي.

(4) جوخان إيلنر

أودينيزي ونابولي والآن ليستر سيتي، إيلنر بدأ التألق بعد رحلة قصيرة في البداية بسويسرا.

مع بازل أولا ثم آراو ثم زيورج. 3 أندية سويسرية بدأ معهم إيلنر منذ 2004 وحتى 2007 قبل أن يبدأ التألق مع أودينيزي.

وخلال فترة تواجده في الدوري السويسري نجح في تحقيق لقب الدوري مرتين مع زيورج.

ثم تألق بشكل كبير مع نابولي ونافس على لقب الدوري وحقق الكأس مرتين والسوبر مرة.

والآن ينافس مع فريقه ليستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي.

(5) يان سومر

الحارس الشاب بدأ أيضا مع بازل مثل الباقيين قبل أن يخرج معارا مرتين.

مرة إلى نادي فادوز وأخرى إلى جراسهوبر زيورج.

بعدها بدأ رحلة جديدة عام 2014 مع بوروسيا مونشنجلادباخ ويحرس مرمى الفريق حتى الآن.

ولعب سومر صاحب الـ27 عاما في جميع منتخبات سويسرا بمختلف الأعمار.

بدأ مع منتخب سويسرا تحت 16 سنة ثم 17 ثم 19 وأخيرا 21 قبل أن يحرس مرمى المنتخب الأول بعدما أثبت جدارته.

(6) إيفان راكيتيتش

بكل تأكيد الموهبة الأفضل التي بدأت مع بازل هي إيفان راكيتيتش.

راكيتيتش الذي يتألق مع برشلونة لعب موسمين مع بازل السويسري في بدايته.

تحت أنظار كبار مكتشفي النجوم، تألق راكيتيتش لينتقل من بازل إلى شالكة الألماني.

ثم الرحلة المثمرة مع إشبيلية والتي نجح من خلالها بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي ليخطف أنظار العملاق الكتالوني.

وليس علينا ذكر تألق وإبداع راكيتيتش مع برشلونة لتعرف مدى قدرة الموهبة التي بدأت مع بازل.

وبعد حديث الصحيفة عن المواهبة السابقة تطرقت للحديث عن المواهب الجديدة التي يتوقع وبدأ بالفعل تألقها في أوروبا.

وهنا جاء الدور على:

محمد صلاح: من بازل إلى تشيلسي ثم رحلة التألق في إيطاليا والآن مع روما.

محمد النني: إصرار وتطور وتألق مع بازل ثم رحلة نجاح منتظرة مع أرسنال.

ألكسندر دراجوفيتش: موهبة تألقت مع بازل والآن مع دينامو كييف.

فابيان شاير: هو أخر المواهب المنتقل إلى أوروبا من بوابة بازل. وبالتحديد إلى هوفنهايم.

بريل إيمبولو: موهبة جديدة تنتظر الخروج من بازل إلى أوروبا.