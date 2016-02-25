نص تحريات الأمن الوطني باتهام «حازم ابو إسماعيل» و18 آخرين بحصار محكمة مدينة نصر

قضت تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية رقم 3363 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 20 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح ابو إسماعيل، الناشط السياسي عبد الرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 أخربن، على خلفية إتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وجاءت التحريات التي أجراها الشاهد السابع النقيب عبدالقادر محمد فؤاد، الضبط بقطاع الأمن الوطني، لتؤكد أن المتهم أحمد عرفة، المتهم في قضية سلاح، تربطه علاقة وطيدة بالمتهم حازم صلاح ابو إسماعيل – قائد حركة حازمون والمحرك الفعلي لها – وأنه يشارك في جميع الفعاليات والتظاهرات التي كان يدعو إليها.

وأضافت التحريات قيام عدد من العناصر المتطرفة مرتبطة بحركة حازمون، وحركة أحرار التوجه إلى محكمة مدينة نصر لحصارها بتاريخ 29 ديسمبر 2012، بتوجيه من حازم صلاح أبو إسماعيل، وتوجيه وترديد العبارات المناهضة لجهاز الداخلية والنيابة العامة وإحداثهم تلفيات بالمقر وتهديد بالتصعيد وارتكاب أعمال عنف في حالة عدم قيامهم بإخلاء سبيل أحمد عرفة.

وتابعت تحرياته بأن مرتكبي تلك الواقعة هم المتهمين من الأول وحتى الثامن عشر، والتي تمثلت أدوارهم في الواقعة بقيام المتهم الأول حازم إسماعيل بإصدار تعليماته لكل من ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، وعبدالرحمن عز، بأنه في حالة عدم قيام النيابة بإخلاء سبيل أحمد عرفة يتم استخدام القوة والعنف إذا لزم الأمر، وأن سالفي الذكر قاموا بنقل تلك التكليفات إلى قواد مجموعات الحركة وهم المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر وأخرين لم تتوصل إليهم التحريات، بضرورة التجمع أمام مقر نيابة مدينة نصر لإرهاب أعضاء النيابة لحثهم على اصدار قرار بإخلاء سبيل أحمد عرفة.

وأضافت أن دور كل من المتهمين من الخامس وحتى التاسع وهم “عبد الحليم رشاد، وإسلام يكن، ومصطفى عبدالباري، وعلى منصور، وشريف محسن”، هو حصار أعضاء النيابة في مكاتبهم ومنعهم من الخروج والطرق على أبواب مكاتبهم لإرهابهم وتهديدهم وصولا لإخلاء سبيل أحمد عرفة.

> وأن دور كل من المتهمين من العاشر حتى الثامن عشر هو الإشتراك مع متهمين آخرين لم تتوصل إليهم التحريات في إرهاب قوات الأمن والشرطة لمنعهم من أداء دورهم من منعهم من تأمين مقر المحكمة والنيابة وإيهامهم أنه سوف تكون هناك مذبحة فيما بينهم وبين قوات الشرطة إذا يتم إخلاء سبيل أحمدعرفة متبعين أسلوب التدرج في التهديد.

وأن كل من المتهمين الثاني والثالث “ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، قاما بتكسير الزجاج الموجود بالمحكمة والمصعد وذلك لإرهاب رئيس النيابة وأعضاء النيابة ولإسباغ تهديدهم بالجدية في إستعمال العنف.

وأن المتهمين جميعا توصلوا بتلك الأفعال من إجبار رئيس النيابة على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحمد عرفة بكفالة مالية، إلا أن ذلك لم يرضي المتهمين وشركائهم الأمر الذي أدى إلى إخلاء سبيل أحمد عرفة من سراي النيابة بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة.

تضم قائمة المتهمين في القضية كل من ‘‘محمد حازم صلاح ابو إسماعيل “محبوس”، وممدوح أحمد إسماعيل “هارب”، إسماعيل عبدالسلام إسماعيل الوشاحي “محبوس” محامي، عبدالرحمن عز الدين إمام “هارب” مذيع بقناة 25 يناير، وعبدالحليم رشاد أحمد مشرف “هارب”، وإسلام يكن علي خميس “هارب” والملقب بـ”فتى داعش” والذي زعم إرتكابه إحدى العمليات خارج مصر’’.

> وأيضا كل من ‘‘مصطفى هاني عبدالباري “هارب”، وعلي أحمد عبدالسلام منصور “هارب”، وشريف محسن يوسف “هارب”، وأحمد رأفت محمد جلال “محبوس”، وعبدالله عمر عبدالعزيز “هارب”، وخالد أحمد عبدالسلام جاب الله “هارب”، وإسلام أحمد عبدالسلام منصور “هارب”، وإسلام هشام محمود أحمد “محبوس”، ومحمد عزيز عبدالحكيم أبو حسين “محبوس”، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي) “محبوس”، وأحمد سمير إبراهيم محمد “هارب”، وإسلام رشاد أحمد محمد “محبوس”.