إخلاء سبيل صاحب المنزل المنهار فى الفيوم بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت نيابة بندر الفيوم مساء اليوم إخلاء سبيل صاحب المنزل المنهار بمدينة الفيوم مساء أمس بكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت العناية الإلهية أنقذت مساء أمس المئات من سكان شارع المدارس بحى الفوال فى مدينة الفيوم، بعدما انهار منزل مكون من 5 طوابق بالشارع، ولم يسفر عن أية إصابات بين المارة وسكان المنطقة، وانتقل اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم وفريق من الحماية المدنية بالمديرية وتم عمل كردون أمني حول أنقاض المنزل والمنطقة المحيطة به وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكشفت المعاينة المبدئية أن المنزل مكون من 5 طوابق بشارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة الفوال بدائرة قسم أول الفيوم، ملك المواطن عبد الرازق خ ح 62 سنة صاحب محل أدوات صحية، وأن المنزل يستخدم كمخزن للأدوات الصحية وخالى من السكان ولم يسفر الانهيار عن وقوع أية إصابات، وأسفر عن تلفيات بشرفة منزل المدعو حلمى ن ع 62 سنة بالمعاش المواجه للعقار المنهار، وشرخ ب 2 عامود وحائط بشقة سكنية ملك المدعو محمد محمد خليفة والملاصق للعقار المنهار.

وبسؤال مالك العقار أكد أن سبب انهيار المنزل المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى، وأن العقار مبنى منذ 30 عاما، وكان مكونا من طابقين، وقام ببناء 3 طوابق أخرى منذ 3 سنوات بدون ترخيص، وتم إخطار مجلس ومدينة الفيوم لاتخاذ اللازم وتحرر المحضر رقم 2272 لسنة 2016 إدارى قسم الفيوم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما أكد بيان صادر عن الديوان العام لمحافظة الفيوم منذ قليل أن المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار منزل قديم و مخالف للبناء مكون من 4 طوابق، منها طابقين مخالفين للبناء بحى الفوال بجوار مدرسة التوفيق الابتدائية بشارع المدارس ملك مواطن يدعى محمد عبده، كان يتخذه مخزنا للأدوات المنزلية.

وأشار البيان إلى أن اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة توجه بتوجيهات من محافظ الفيوم لمكان الحادث، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاطمئنان علي المواطنين بالمنزل والمنازل المجاورة بالمنطقة وتقديم الدعم اللازم كما توجهت علي الفور قوات الحماية المدنية لإتخاذ اللازم والسيطرة علي الموقف.