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بالصور..وقفة أمام سفارة مصر بروما للمطالبة بكشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالى

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بالصور..وقفة أمام سفارة مصر بروما للمطالبة بكشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالى بالصور..وقفة أمام سفارة مصر بروما للمطالبة بكشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالى
نظم عدد من النشطاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية بروما، للمطالبة بسرعة الكشف عن ملابسات حادث مقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى"، وتقديم الجناة للمحاكمة، ورفع المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية لافتات تطالب بتقديم القتلة إلى المحاكمة وكشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالى .
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وكانت جهات التحقيق الإيطالية استبعدت تماما تورط الشرطة المصرية فى مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى وأن التحقيقات الإيطالية نفت رواية جديدة بأن تاجر مخدرات هو وراء مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى بعد نشوب خلافات بينهما، وهو ما تسبب له بآثار التعذيب على جسده، وذلك بعد أن نفت التحقيقات والتحاليل استخدام ريجينى لأى نوع من المخدرات، ولذلك فإنه من المستبعد تماما أن مقتل ريجينى على أيدى تاجر المخدرات.

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