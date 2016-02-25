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حبس ضابط وشقيقه بتهمة سرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها بشارع "مكرم عبيد"

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حبس ضابط وشقيقه بتهمة سرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها بشارع "مكرم عبيد" حبس ضابط وشقيقه بتهمة سرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها بشارع "مكرم عبيد"
أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، بحبس ضابط شرطة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغاً باتهام الملازم أول "كريم محمد نجيب" وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيقات وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، قد أعلن أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر قراراً بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر، إلى الاحتياط، وإيقافه عن العمل للصالح العام.

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مصر 365