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بالخطوات.. طريقة بسيطة للعثور على هاتفك الأندرويد المسروق عبر محرك جوجل

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بالخطوات.. طريقة بسيطة للعثور على هاتفك الأندرويد المسروق عبر محرك جوجل بالخطوات.. طريقة بسيطة للعثور على هاتفك الأندرويد المسروق عبر محرك جوجل
فقدان الهاتف الذكى الخاص بك هو واحد من أهم المشكلة التى يعانى من المستخدمين من كافة دول العالم، وفى أغلب الأوقات لا يمكن إعادة هذا الهاتف بالرغم من أن الشركات توفر مزايا عديدة تساعد المستخدمين فى إيجاد هواتفهم الضائعة، وهذا لأن أصحاب تلك الهواتف لا يقومون بتفعيل المزايا الخاصة بالأمان، ومؤخرا كشفت جوجل عن طريقة جديدة سريعة لتحديد مكان هاتفك الضائع بسرعة وبسهولة الهواتف من خلال محرك البحث مما يعطى المستخدم وسيلة أسرع لتحديد مكان الهاتف، وفقا لموقع "تك إنسايدر الأمريكى".

كيفية إيجاد هاتف الأندرويد المسروق

-قم بالدخول على محرك جوجل مستخدما نفس البريد الإلكترونى الذى سبق وسجلته على هاتف الذكى الضائع.

- وبعد ذلك قم بكتابة؟ Where's my phone فى مكان البحث، وإذا ظهر لك عبارة sine in اضغط عليها وأكد بريدك.

-ستظهر لك خريطة اضغط عليها وسيظهر لك مكان هاتفك على الخريطة.
>-يمكنك من خلال تلك الخريطة طلب هاتفك، أو إغلاقه بشكل كامل حتى لا يتمكن اللص من سرقة البيانات.

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