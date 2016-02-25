بالفيديو والصور..أمين الشرطة الذى أنقذ فتاة من الغرق: لم أفعل سوى الواجب مهمتنا حماية الناس

قال أمين الشرطة أحمد أبوالفتوح الشوبرى، الذى ألقى بنفسه فى النيل لانقاذ فتاة من الغرق، لم أفعل سوى الواجب، ولم أبالى بالخطر إيماناً منى بأنها نفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً.

وأضاف أمين الشرطة، نحن نعمل على خدمة المواطنين ، ومهمتنا الحفاظ على حياته مهما كلفنا الأمر، وإذا كانت هناك حالات فردية تتجاوز فهناك المئات يواصلون التضحيات.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء تواجد أمين الشرطة أحمد أبوالفتوح الشوبرى من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ( قسم المفرقعات ) بخدمته بأحد الفنادق الكائنة بشارع كورنيش النيل دائرة قسم شرطة قصر النيل، حيث شاهد فتاة تلقى بنفسها بمياه نهر النيل، قفز خلفها ونجح فى إنقاذها. وتبين أن الفتاة تدعى "ش. ع" 18 سنة ربة منزل ومقيمة بالجيزة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وبسؤالها قررت إقدامها على الانتحار بسبب خلافات أسرية. ووجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بتكريم أمين الشرطة المذكور نظراً لشجاعته وحرصه على آداء واجبه تجاه المواطنين.

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