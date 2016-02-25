موجز أخبار مصر للساعة6.. السيسي يفتتح جولته الآسيوية غداً بزيارة كازاخستان
السيسى يبدأ غداً جولة آسيوية تشمل كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية
مدير صندوق تحيا مصر لـ"اليوم السابع": ارتفاع حصية مبادرة الرئيس السيسى لـ 1.2 مليون جنيه.. ويؤكد: 5 جنيهات سعر الرسالة القصيرة.. وشركات المحمول رفعت الطاقة الاستيعابية.. و4.7 مليار جنيه بالصندوق
هاشتاج "صبح على مصر بجنيه" يحلق فى سماء "تويتر" لليوم الثانى على التوالى
شعب صاحب واجب.. نص رسائل المصريين لصندوق تحيا مصر بعد خطاب السيسى
بالصور..سقطة جديدة لـ "عكاشة".. النائب يلتقى السفير الإسرائيلى 3 ساعات بمنزله والبرلمان يشتعل.. نواب غاضبون يطالبون بإسقاط عضويته ..واتجاه فى لجنة التحقيق بتجاوزاته مع عبد العال والصحفيين لرفض اعتذاره
مصطفى بكرى: إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان واجب على كل وطنى شريف
بالمستندات.. خلية إخوانية داخل حزب الوفد.. تقرير من جهة أمنية يؤكد تمويل عضو بالهيئة العليا للحزب عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة.. وقرار من لجنة إدارة أموال الجماعة بالتحفظ على ممتلكاته
الخارجية: الإفراج عن 13 بحارا مصريا كانوا محتجزين لدى الحوثيين باليمن
"الأطباء" تواصل التصعيد بتقديم العلاج المجانى بالمستشفيات الحكومية السبت.. النقابة: قرارات العمومية ملزمة للجميع وإحالة المخالفين للتأديب.. ومنى مينا: فرض مصروفات على العيادات المجانية غير قانونى
وزير الصحة يقيم دعوى قضائية تطالب ببطلان قررات "عمومية الأطباء"
الداخلية ترسم خارطة طريق أمناء الشرطة.. مديرو الأمن للأفراد: لا تتجاوزا فى حق المواطن ولا تخالفوا القانون.. لا تخصموا من تضحيات زملائكم ولا تشوهوا دماء الشهداء.. ويشددون: توخوا الحذر عن استخدام السلاح
سيدة تتهم أمين شرطة باستدراجها لشقة بحجة توفير فرصة عمل واغتصابها بالقناطر
كبار الكتاب والصحفيين يهنئون "اليوم السابع" لفوزه بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى.. يحيى قلاش: نتمنى للمؤسسة مزيدا من التقدم.. ضياء رشوان: يجب الاحتفاء بالحدث.. صلاح عيسى: تشجيع للمتميزين بالمهنة
بعد فوز"اليوم السابع" بجائزة "وان إفرا".. هاشتاج "الإعلام الرقمى" يتصدر تويتر
ضبط مخزن لتصنيع المتفجرات داخل شقة فى قرية مرسى بالشرقية
بالصور.. "اليوم السابع" يشهد "فرش" السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ88.. تحضيرات على قدم وساق لأهم حدث فنى يشهده نجوم العالم.. تغطية شاملة من قلب الحدث وننفرد بنشر الكواليس
جهات التحقيق الإيطالية تستبعد تورط الشرطة المصرية فى مقتل ريجينى
وزير خارجية إيطاليا يستبعد قتل ريجينى عمدا لأسباب شخصية
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لو فيجارو: اكتشاف "كنز" فى غرفة سرية بالقرب من مقبرة توت عنخ آمون
أحمد مرتضى: مدرب الأهلى "يهودى".. و"أبناء مرتضى" فوق الشبهات
محمود طاهر: مارتن يول صاحب كاريزما وسمعة الأهلى حسمت الاتفاق
فضيحة "التطبيع".. أيمن عيسى يكتب: كم جاسوسًا على مصر يكفى توفيق عكاشة ليعلم أن إسرائيل عدو؟..هل استقبل سفير الصهاينة ممثلًا عن الشعب..أم عن الإعلاميين أم عن النواب أم هناك عملا بينهما جعل المقابلة شخصية؟
هالة لمرتضى: مش خايفة من سيديهاتك.. نرصد رد فعل هالة أبو السعد على تهديدات مرتضى بعد خناقة أول أمس : "مش على راسى بطحة"..وتهدد بإحالته للجنة القيم لو تطاول مرة أخرى..وتؤكد:مرتضى ومجموعة أخرى تعطل عمل البرلمان
بدلات "النواب".. بتصبَّح على مصر.. بعد دعوة الرئيس السيسى للمواطنين بدعم الاقتصاد ولو بجنيه.. محمد أبو حامد: النائب قدوة ورمز وتبرعه واجب وطنى .. خالد هلالى: تبرعاتنا تخفف العبء عن الفقراء.. وبكر أبو غريب: مساهمتنا ضرورية
نجم الروك مايك جاجر يشعل حماس الجماهير فى ريو دى جانيرو
انطلاق أسبوع الموضة بميلانو لخريف وشتاء 2016
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