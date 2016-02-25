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ائتلاف "تحيا مصر": عكاشة فقد اتزانه فى الفترة الأخيرة ويفتعل أزمات للدولة

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ائتلاف "تحيا مصر": عكاشة فقد اتزانه فى الفترة الأخيرة ويفتعل أزمات للدولة ائتلاف "تحيا مصر": عكاشة فقد اتزانه فى الفترة الأخيرة ويفتعل أزمات للدولة
طالب طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا أعضاء مجلس النواب بتقديم طلب عاجل للدكتور على عبد العال رئيس المجلس لإحالة توفيق عكاشة للجنة القيم تمهيداً لإصدار قرار لإسقاط عضويته من المجلس بعد اجتماعه بالسفير الإسرائيلى أمس.

وأكد طارق محمود، فى بيان له، أن عكاشة اجتمع مع السفير الإسرائيلى بصفته عضو فى مجلس النواب وليس إعلامياً وهو ما أوقع المجلس فى حرج شديد لوجود شبهة التطبيع، وهو ما أعتبره إهانة لمجلس النواب المصرى والذى لم يحدث على مدار المجالس السابقة.

واستطرد محمود أنه ليس من حق عكاشة التحدث أو التفاوض مع أى دولة أو جهة كانت باسم الدولة المصرية وأن حديثه حول أنه طلب من إسرائيل التدخل لدى أثيوبيا لحل أزمة سد النهضة هو أمر يهدد الأمن القومى المصرى ويهميش دور الدولة المصرية لأنه ليس متحدثاً رسمياً باسمها، مضيفًا: "من الواضح أن عكاشة فقد اتزانه فى الفترة الأخيرة وأنه يحاول افتعال الأزمات للدولة المصرية.
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