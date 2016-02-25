توقف حركة مترو الأنفاق بالخط الثالث بمحطة أرض المعارض

توقفت حركة مترو الأنفاق فى الخط الثالث "العتبة – المطار"، مساء اليوم الخميس، بمحطة أرض المعارض، منذ نحو ساعة، نظرا لوجود عطل فنى أدى إلى توقف حركة القطارات بالكامل فى الخط، حسبما أعلن مسئولو المحطة للركاب.

واحتجز الركاب داخل قطار المترو بمحطة أرض المعارض لفترة طويلة، قبل أن يفتح سائق القطار الأبواب للركاب الذين ساروا داخل النفق حتى الوصول إلى محطة الاستاد.

وشهدت جميع محطات الخط الثالث تكدس من الركاب، بسبب استمرار موظفى المترو بقطع التذاكر للمواطنين رغم تعطل المترو.

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