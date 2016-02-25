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رواد "تويتر" يصفون توفيق عكاشة بـ"نائب الغبرة" بعد لقائه السفير الإسرائيلى

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رواد "تويتر" يصفون توفيق عكاشة بـ"نائب الغبرة" بعد لقائه السفير الإسرائيلى رواد "تويتر" يصفون توفيق عكاشة بـ"نائب الغبرة" بعد لقائه السفير الإسرائيلى
واصل رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" شن هجومهم الحاد على النائب البرلمانى توفيق عكاشة بعد استقباله للسفير الإسرائيلى فى القاهرة حاييم كوريين فى منزله، واستمر اللقاء ثلاث ساعات تخللها تناول وجبة العشاء بحسب ما نشرته صفحة "إسرائيل فى " صفحة السفارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

ودشن مدونو موقع "تويتر" هاشتاج يحمل اسم " السفير الإسرائيلى" وتصدر قائمة الأكثر تداولا بين رواد الموقع اليوم، الخميس، واستقر الوسم فى المركز الخامس بين الهاشتاجات الأوسع انتشارا .
>وعبر المدونون عن رفضهم الشديد لموقف عكاشة من استقبال السفير الإسرائيلى متسائلين عن الصفة التى استقبل بها كوريين، والموضوعات والقضايا التى تناولوها، قائلين: "بأى صفة وبأى حق يستقبل توفيق عكاشة السفير الإسرائيلى؟".
>وشن المدونون هجوما حادا على عكاشة، فغردت هند الخطيب "‏عكاشة.. نائب الغبرة.. قابل السفير الإسرائيلى الصهيونى"، وعلياء جاد قالت "‏عكاشة جاب السفير الإسرائيلى الدكهلية سيتي؟ يا حِزن الحِزن!!".

واعتبر مرتادو "تويتر" استقبال عكاشة للسفير الإسرائيلى محاولة منه للفت الانتباه وحب الظهور وإثارة الجدل، مستنكرين أن يكون عضو برلمانى منتخب ليس على قدر المسئولية وأن تكون تصرفاته غير محسوبة على حد وصفهم، مطالبين بشطب عضويته من البرلمان.

عكاشة مع السفير الإسرائيلى (1)

عكاشة مع السفير الإسرائيلى (2)

عكاشة مع السفير الإسرائيلى (3)


>-كمال أحمد: توفيق عكاشة حر فى تصرفاته ولم يتجاوز القانون واللائحة

- خالد يوسف يطالب بموقف حازم من توفيق عكاشة بعد لقاءه السفير الإسرائيلى
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- مصطفى بكرى عن توفيق عكاشة: "ألحق العار بالبرلمان وبالوطن"

- مصطفى بكرى: إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان واجب على كل وطنى شريف
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- ننفرد بنشر أول صور للقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى فى منزله بالقاهرة
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- السفير الإسرائيلى فى القاهرة: التقيت بعكاشة فى منزله
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