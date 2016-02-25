إحالة عاملين بصحة الزرقا فى دمياط للنيابة الإدارية لتزويرهما بدفاتر الحضور

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط 2 من العاملين بالإدارة الصحية بالزرقا إلى النيابة الإدارية للاختصاص.

كانت لجان المتابعة قد نفذت حملة على الانضباط الإدارى بالإدارة الصحية بالزرقا، وأثناء عمل اللجنة اصطحب عاملين بالإدارة مواطنة من خارج الإدارة للتوقيع فى كشف الحصر بدلا من إحدى الموظفات التى تركت العمل بدون إذن رسمى.

وبعمل حصر لتواجد الموظفين بالإدارة تبين للجنة انصراف عدد 6 من العاملين تركوا العمل بدون إذن، وبالعرض على الدكتور المحافظ أحال واقعة تزوير التوقيعات إلى النيابة الإدارية للاختصاص وانصراف العاملين إلى التحقيق العاجل بالشئون الصحية والعرض بالنتيجة.