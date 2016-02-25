مباحث السويس تعيد فتاتين هربتا من منزليهما إلى القاهرة بسبب قيود الأسرة

نجحت مباحث مديرية أمن السويس فى إعادة فتاتين بالصف الثالث الثانوى مبلغ بغيابهما منذ 7 أيام إلى أسرتيهما، عقب التوصل إلى مكان تواجدهما بالقاهرة.

كان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بتغيب فتاتين هما "رضوى. ص"، و"هند. أ" من سكان حى الجناين بالسويس عن منزلهم منذ 7 أيام.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد والى مدير مباحث السويس من أجل التوصل إلى مكان الفتاتين المتغيبتين.

وأكدت تحريات البحث الجنائى، أن الفتاتين سافرتا إلى القاهرة من أجل الهروب من قيود الأسرة، وأنهما تخلصتا من شرائح أرقام تليفوناتهم المحمولة وشراء خطوط جديدة من أجل الاختفاء وحتى لا يتم العثور عليهما.

وبتحديد مكان اختفاء الفتاتين فى القاهرة، انتقلت قوة من مباحث السويس إلى القاهرة وتم إعادة الفتاتين إلى أسرتيهما، وتم تسليمهما من داخل مديرية أمن السويس إلى ذويهما.

>