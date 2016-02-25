بالصور.. رئيس جامعة قناة السويس يستقبل هيئة التدريس المعاونة بكلية التمريض

استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفدا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التمريض برئاسة الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد الكلية.

وقدم الدكتور غراب الشكر لمجموعة المعيدين والمدرسين والمساعدين على جهدهم الكبير المبذول فى تقديم الخدمات الطبية المساعدة واهتمامهم بأبحاثهم العلمية، مؤكدا اهتمام الجامعة بكل الباحثين الشباب وتوفير كافة الإمكانيات للخروج بأبحاث تطبيقية تفيد المجتمع المحيط.

من جانبها أعربت الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة عن تقديرها الكبير لشباب كلية التمريض وجهدهم المبذول بالمستشفيات الجامعية، متمنية كل التوفيق لهم، مؤكدة أن أبواب جميع القيادات مفتوحة لهم لتذليل أى عقبات فى سبيل تطوير العملية البحثية.

وأثنت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض، على الوفد مؤكدة وقوف رئيس الجامعة والقيادات مع شباب الباحثين يعطى الأمل فى النهوض بالعملية البحثية فى مصر كلها وان خريجي كلية التمريض على كفاءة عالية من التفوق والنبوغ والمهنية.



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