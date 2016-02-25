بالصور.. محافظ أسوان يكرم الدفعة الأولى من خريجى كلية الطب

كرم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، خريجى الدفعة الأولى من طلاب كلية الطب بجامعة أسوان، اليوم الخميس، ووزع شهادات التقدير عليهم فى حفل التخرج الذى نظمته الكلية.

وأكد الدكتور حسين الشريف، عميد كلية الطب بأسوان، أن حفل التخرج للدفعة الأولى لعام 2014 بكلية طب أسوان ضم 57 طبيباً وطبيبة، لافتاً إلى أنهم انتهوا من فترة الامتياز الإلزامى والمقرر لها عام عقب التخرج، والحصول على بكالوريوس الطب.

وأضاف الدكتور الشريف، فى تصريحات صحفية، أنه بدءاً من اليوم، تم تكليف الأطباء بهذه الدفعة كنواب وأطباء مقيمين للعمل داخل مستشفى أسوان الجامعى، فى التخصصات الطبية المختلفة كالجراحة والنسا والتوليد والعظام والأسنان وغيرها، والتى قاموا باختيارها بشفافية كاملة بناءً على رغباتهم حسب مجموع درجات كل منهم، فيما يقوم البعض منهم بالعمل فى الأقسام الأكاديمية بكلية طب أسوان، موضحاً بأنه سيتم على مدار الـ 3 سنوات القادمة إجراء التقييم اللازم للأطباء بهذه الدفعة من الإلتزام وغير ذلك حتى يستطيعوا الحصول على درجة الماجستير ، وما يعقبها من درجات علمية أخرى.

وأشار عميد طب أسوان، إلى أن الدفعة الثانية بكلية طب أسوان ستبدأ فى تسلم فترة الامتياز الإلزامى فى الأول من مارس القادم وعددهم 55 طبيب تحت التدريب، مشيراً إلى أن السنة الدراسية الأولى بالكلية بدأت فى العام الدراسى 2013/2014 عقب صدور القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2013 بإنشاء كلية الطب بجامعة أسوان حيث تم إلحاق الطلاب بالكلية من المحافظات الأخرى التى كانوا بها فى سنوات دراسية مختلفة ، وتم إضافة 22 قسم وتخصص طبى جديد بطب أسوان للدارسين من الطلاب ، مع استحداث أقسام جديدة لم تكن موجودة لتؤدى خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب كجراحة العمود الفقرى وجراحة الأورام بما فيها أورام المخ والأوعية الدموية وجراحة التجميل والحروق والإصابات المختلفة بالإضافة إلى العمليات الحديثة مثل قسطرة المخ والقلب والشرايين.

حضر الحفل، الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور عادل حسنى، رئيس جمعية الجراحين المصرية وأعضاء الجمعية، علاوة على الدكتور حامد مكى، نقيب أطباء أسوان، وأساتذة ونواب وعمداء الجامعة.



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