ولى أمر بالمحلة يحرر محضرا بسبب توزيع فوط صحية على طالبات إعدادى

حرر ولى أمر طالبة بالمرحلة الإعدادية بمدينة المحلة فى محافظة الغربية محضرا رسميا بقسم شرطة ثان المحلة برقم 1070 إدارى لسنة 2016 اتهم فيه مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بتوزيع "فوط صحية" على الطالبات دون الحصول على موافقات بذلك، مطالبا بوقف توزيع تلك الفوط الصحية على الطالبات بالمدارس والتحقيق مع المسئولين.

كانت مدارس الفتيات للمرحلة الإعدادية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية توزيع مندوبات شركة فوط صحية شهيرة عينات فوط صحية لكل طالبة بالصف الأول الإعدادى، وتم توزيع 272 باكت على طالبات مدرسة طه حسين الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية.

وفوجئ عدد كبير من أولياء الأمور بتوزيع تلك الفوط على بناتهن بالمدرسة الأمر الذى أثار حفيظتهم، وتوجه بعض أولياء الأمور لإدارة مدرسة طه حسين الإعدادية بنات للوقوف على حقيقة الأمر، وعما إذا كانت هناك موافقات من عدمه.

وقال عبد الرؤوف الصعيدى مدير التعليم الإعدادى بإدارة غرب المحلة إن توزيع الفوط الصحية تم بموافقات وبالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن توزيع الفوط الصحية على طالبات المرحلة الإعدادية يأتى خطوة لنشر الثقافة الصحية بين الطالبات، خاصة وأن طالبات المرحلة الإعدادية فى بداية سن المراهقة، وأن الإدارة تلقت خطابا رسميا من وزارة الصحة بمطابقة تلك الفوط للمواصفات ولا يوجد مانع من توزيعها على الطالبات.

وأوضح "الصعيدى" أن عمليات التوزيع تتم بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالغربية والجمعيات الأهلية وموافقة أجهزة الأمن، مشيرا الى أنه تم اختيار 10 مدارس بكل إدارة تعليمية لتوزيع تلك الفوط على طالبات المرحلة الإعدادية خاصة طالبات الصف الأول الإعدادى لنشر الثقافة الصحية، وتم اختيار 10 مدارس بإدارة غرب المحلة، و10 مدارس بإدارة شرق المحلة، وبكل إدارة يتم اختيار 10 مدارس توزع عليها الفوط بإشراف الإدارة التابعة لها وإدارة المدرسة.

من جانبه أكد محمد فاروق حماد مدير إدارة غرب المحلة التعليمية لـ"اليوم السابع" أن توزيع تلك الفوط الصحية على الطالبات تم بناء على ورود خطاب رسمى من مديرية التربية والتعليم بالموافقة على توزيع الفوط لنشر الثقافة الصحية بين الطالبات فى مرحلة المراهقة.

وأضاف "حماد" أنه قرر إيقاف عمليات التوزيع على باقى المدارس بعد ورود عدة شكاوى من أولياء الأمور يتضررون من توزيعها على بناتهن مشيرا أنه سينتظر ورود خطاب من المديرية بمتابعة عملية التوزيع أو إيقافها.