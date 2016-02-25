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رئيس جامعة الزقازيق يفتتح ندوة "القدس المكانة الحضارية وآليات تعزيز عروبتها"

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رئيس جامعة الزقازيق يفتتح ندوة "القدس المكانة الحضارية وآليات تعزيز عروبتها" رئيس جامعة الزقازيق يفتتح ندوة "القدس المكانة الحضارية وآليات تعزيز عروبتها"
فى ظل التحديات التى تعيشها الأمة العربية والإسلامية فى سعيها لتأكيد هويتها الحضارية والتاريخية، وفى خضم الأحداث المتلاحقة والتهويد المستمر لمدينة القدس ومحاولات طمس الهوية الإسلامية من مدينة السلام، نظم مركز الدراسات الإسرائيلية بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية ندوة بعنوان "القدس المكانة الحضارية وآليات تعزيز عروبتها"، تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك اليوم الخميس 25 فبراير 2016 بمقر معهد الدراسات الأسيوية بجامعة الزقازيق.

وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رحب الدكتور أحمد النادى رئيس مجلس إدارة المركز، وعميد معهد الدراسات الأسيوية بالسادة الحضور المشاركين؛ منهم الدكتور فتحى الملا ممثل الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، والدكتور خالد الأزعر ممثل فلسطين، والدكتور صلاح الجعفراوى ممثل منظمة الإيسيسكو، والدكتور ماهر خضير قاضى المحكمة الشرعية بفلسطين وعضو هيئة العلماء بالقدس، والدكتور طارق فهمى خبير الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومى لبحوث الشرق الأوسط، والدكتور نبيل حلمى عضو مجلس الإدارة وأستاذ القانون الدولى والدكتور إبراهيم البحراوى نائب رئيس مجلس الإدارة وأستاذ الدراسات العبرية.

وأكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن زعماء عبر التاريخ لم يختلفوا فى مواقفهم للقضية الفلسطينية وحق واستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وأن العلاقة بين مصر وفلسطين أزلية ولن تهتز العلاقات بيننا لأن فلسطين فى قلب كل مصرى.

ألقى الدكتور صلاح الجعفراوى كلمة نيابة عن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" قال فيها، إن القدس هى زهرة المدائن لاحتضانها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهى أمانة غالية فى أعناقنا ويتوجب الدفاع عنها بمختلف الطرق وشتى الوسائل؛ فهى قضيتنا المشتركة التى تعلو فوق كل القضايا، وأضاف أنه لابد من التفكير فى إيجاد آليات لتعزيز عروبة القدس وإسلاميتها وتحقيق الوحدة الفلسطينية لتكون دولة واحدة وشعبًا واحدًا.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية أهدى نور الدين درع الجامعة لممثلى الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية ومنظمة الإيسيسكو ودولة فلسطين الشقيقة.

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مصر 365

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