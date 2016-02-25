فينجر: أوسبينا حارس عالمي.. ولم يحظ بالتقدير بعد أدائه الجيد

(إفي): أثنى الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، على حارسه الكولومبي ديفيد أوسبينا، كما وصفه بأنه "حارس عالمي".

وفي تصريحات نقلها موقع أرسنال اليوم الخميس، قال فينجر "نحن محظوظون كثيرا. أعتقد أن أوسبينا لم يحظ بالتقدير اللازم على كل ما فعله الأسبوع الماضي، الذي كان فيه استثنائيا".

وفقد الكولومبي، البالغ 27 عاما والذي انضم إلى أرسنال بعد بطولة كأس العالم 2014 قادما من نيس الفرنسي، مكانه في التشكيلة الأساسية بالفريق الإنجليزي منذ بداية الموسم الحالي لصالح الحارس المخضرم بيتر تشيك القادم من تشيلسي.

وأشار فينجر إلى أنه لم يكن ليغير الحارس الأساسي لولا قدوم حارس مخضرم مثل تشيك، مبينا "لقد كنت سعيدا جدا بأداء أوسبينا، أعتقد أنه حارس عالمي. الأمر الجيد هو وجود علاقة جيدة بين الحارسين وهو ما يعد بمثابة هدية لأي مدرب".

ويرى المدرب الفرنسي أن مركز حارس المرمى "أهم مما يفكر الناس"، معربا عن سعادته بحراس المرمى الأربعة لأرسنال، في إشارة إلى المعارين هذا الموسم إيمي مارتينيز وفويتشيك تشيزني.