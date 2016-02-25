تقرير في الجول - ماذا فعل مارتن يول أمام الفرق الكبرى في الدوريات المختلة؟

درب في الدوري الإنجليزي والألماني والهولندي قبل الخروج من أوروبا لأول مرة من أجل تولي قيادة الأهلي فيما تبقى من موسم ولمدة موسم آخر.. إنه مارتن يول.

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ويسعى الأهلي بتعاقده مع يول في استعادة طريق البطولات المحلية من غريمه التقليدي الزمالك الذي قام بتعيين أليكس ماكليش المدرب الاسكتلندي لقيادة الأبيض في المدة ذاتها.

ويستعرض FilGoal.com نتائج مارتن يول ضد الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية الثلاثة وفقا لقاعدة بيانات Transfermarkt.com..

إنجلترا

كانت أول مهام يول التدريبية مع توتنام في موسم 2004-2005، ويصادف أن مباراته الأولى كانت أمام أرسنال في دربي شمال لندن وخسرها بنتيجة 5-4 في الدوري الإنجليزي.

أرسنال

يول لم يفز في دربي شمال لندن قط، لكنه فاز على المدفعجية مباراة واحدة مع فولام وطوال 14 مباراة ضد أرسنال خسر سبع مباريات وتعادل في ستة.

وكان الفوز على أرسنال ملحميا في موسم 2011-2012 بعدما كان المدفعجية متقدمين بهدف حتى الدقيقة 85 عندما نجح فيليب سيندوراس أن يتعادل، وخطف بوبي زامورا هدف فوز فولام في الدقيقة 90+2.

سجل في أرسنال 19 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.

تشيلسي

لعب يول ضد تشيلسي في 13 مباراة مع توتنام وفولام فاز في واحدة فقط مع السبيرز ضد الزرق وكانت بنتيجة 2-1 في ملعب وايت هارت لين مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتقدم تشيلسي أيضا في البداية لكن نجح مارتن يول في العودة والفوز في مواجهتهما بالدوري الإنجليزي. وكانت المباراة بمشاركة حسام غالي.

وخسر يول من تشيلسي ثماني مباريات وتعادل في أربعة وسجل في شباكهم 12 هدفا مقابل 24 للزرق.

مانشستر سيتي

لعب مارتن يول ضد سيتي 12 مباراة، فاز في سبع مباريات وتعادل واحدة وخسر أربعة، سجل في مرماهم 18 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

وطوال ولاية يول مع توتنام في 2004 وحتى 2007 لم يفقد أي نقطة ضد سيتي في ست مباريات متتالية انتهت أربعة منها بفوزه 2-1 وواحدة 1-0 وأخرى 2-0.

وحتى بعدما تولى قيادة هامبورج في 2009 نجح في الفوز على سيتي 3-1 في ألمانيا بذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي وخسر في إنجلترا 2-1.

لكن مع فولام لم ينجح يول في الفوز على مانشستر سيتي الذي حقق طفرة مالية بعد بيع النادي لملاك عرب، فقط تعادل وحيد وخسارة في ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة من 2011 وحتى 2013.

مانشستر يونايتد

النتائج الأسوأ ليول المدرب كانت ضد الشياطين الحُمر، بدأها بتعادلين مع توتنام سلبيا و1-1 في موسم 2004-2005 و2005-2006.

ثم سقط يول في 10 مباريات متتالية، سجل في يونايتد ستة أهداف وتلقت شباكه 26 هدفا.

ليفربول

لعب مارتن يول ضد ليفربول 11 مباراة حقق الفوز في أثنين مع فولام لكنه لم يفز على الحُمر أثناء ولايته لتوتنام.

خسر ست مباريات ضد ليفربول وتعادل في ثلاثة، سجل في مرمى الحرم سبعة أهداف مقابل 20 منيت به شباك فريقيه.

لكن نتائج خسارته مع ليفربول تشهد سقوطه مرتين بنتيجة 4-0 مع فولام، ومرة واحدة 3-0 مع توتنام.

ألمانيا

انتقل يول للتدريب في ألمانيا مع فريق هامبورج وحقق الفوز في 32 مباراة وتعادل في ستة وخسر 15، اهتزت شباكه 66 مرة مقابل تسجيله 85 هدفا.

بايرن ميونيخ

لم يخسر مارتن يول من العملاق البافاري، فقد واجهه مرتين مع هامبورج.. فاز تعادل على ملعب أليانز أرينا 2-2 وفاز في ملعبه 1-0.

وكان يدرب بايرن في المباراتين يورجن كلينسمان، وذلك في موسم 2008-2009.

ورغم تأخره في ملعب أليانز أرينا في أولى مباريات الدوري الألماني لموسم 2008-2009 بنتيجة 2-0، إلا أنه نجح في العودة من بعيد ليتعادل 2-2.

وفي الدور الثاني على ملعبه نجح في الفوز 1-0.

بروسيا دورتموند

لعب مباراتين ضد بروسيا دورتموند فاز في واحدة وخسر مثلها.

في ملعبه فاز 2-1 وخسر بهدفين نظيفين في سيجنال إدونا بارك وذلك في الموسم ذاته.

هولندا

درب مارتن يول في وطنه فريق رودا وفالفيك في نهاية التسعينات وأياكس في 2009.

أيندهوفن

وضد أيندهوفن مع الفرق الثلاثة خاض 17 مباراة فاز في ثلاثة وتعادل في أربعة وخسر 10 مباريات، بينما استقبلت شباكه 45 هدفا من أيندهوفن وتلقت شباكه 22 هدفا.

لكن في قمة هولندا مع أياكس واجه أيندهوفن ثلاث مرات فاز في واحدة بنتيجة 4-1 وتعادل مثلها 0-0 وخسر أخرى 4-3.

فينورد

وضد فينورد خاض مارتن يول 18 مباراة أثناء قيادته للفرق الثلاثة، فاز في سبعة وخسر مثلهم وتعادل أربعة.

لكن مع أياكس فقط خاض خمس مباريات لم يخسر قط، فاز في أربعة وتعادل واحدة.

وسجل في شباك فينورد مع أياكس فقط 16 هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف فقط.

أياكس

واجه مارتن يول فريق أياكس 16 مرة أثناء ولايته لفالفيك ورودا الهولنديين. خسر في 12 مباراة وتعادل أربعة وفاز واحدة فقط.

مباريات مميزة

أكبر الانتصارات

كانت نتيجة 14-1 هي أكبر نتيجة حققها مارتن يول في مسيرته كمدرب بشكل عام وذلك مع أياكس ضد فريق ويزيب في كأس الاتحاد الهولندي.

كما حقق الفوز 10-0 من قبل في كأس الاتحاد الأوروبي ضد فريق هابوؤيل بير شيفا الإسرائيلي مع فريقه رودا في 1997.

وفاز 7-0 مرتين و6-0 مرة واحدة في المنافسات الهولندية المختلفة.

أكبر الهزائم

سقط مارتن يول مع رودا من فريق الكمار 7-0 ومن أيندهوفن 7-1 وخسر 6-1 مرتين الأولى من أيندهوفن في 1999 والثانية من أياكس في 2003.

4 نهائيات

لعب مارتن يول أربعة نهائيات فاز في أثنين وخسر مثلهما، فحصد لقبين لكأس هولندا وفشل في التتويج بكأس السوبر الهولندي (يوهان كرويف).

فاز مع رودا على هيرنيفين في نهائي كأس هولندا 1997 4-2 ومع أياكس 4-1 على فينورد في نهائي 2010.

لكنه خسر كأس السوبر لصالح أيندهوفن 3-1 في 1997 ولصالح تيفينتي أنخشيده في 2010 بنتيجة 1-0.

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