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الاتحاد الأوروبي ينتقد استفتاء مزمعا بالمجر بشأن المهاجرين

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الاتحاد الأوروبي ينتقد استفتاء مزمعا بالمجر بشأن المهاجرين الاتحاد الأوروبي ينتقد استفتاء مزمعا بالمجر بشأن المهاجرين

المفوضية الأوروبية

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، إن اعتزام المجر إجراء استفتاء بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بنقل طالبي اللجوء لأنحاء الاتحاد قد تكون متناقضة مع استراتيجية تم التوافق عليها للتعامل مع أزمة اللاجئين.

وبحسب رويترز، قالت متحدثة باسم المفوضية في إفادة صحفية “لسنا قادرين على فهم كيف سيتماشى (الاستفتاء) مع عملية اتخاذ القرار التي وافقت عليها كل الدول الأعضاء ومنها المجر في إطار مواثيق الاتحاد الأوروبي.”

وقالت إن المفوضية تنتظر إيضاحات من بودابست لمقترح رئيس الوزراء فيكتور أوربان إجراء الاستفتاء. ورفضت المتحدثة الإدلاء بمزيد من التصريحات. ولم يحدد أوربان موعدا للاستفتاء أو السؤال الذي سيُطرح فيه.

ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي بغالبية الأصوات في سبتمبر أيلول على وضع خطة لعامين لاستقبال 160 ألف طالب لجوء من اليونان وإيطاليا والمجر وفقا لحصص إلزامية رغم معارضة المجر ودول أخرى في شرق أوروبا. ورفض أوربان المشاركة في تلك الخطة.

 

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