حاكم أنقرة: العثور على متفجرات وذخائر قرب العاصمة

قال مكتب حاكم أنقرة، يوم الخميس، إنه تم العثور على متفجرات وذخائر بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة على طريق يربط العاصمة بمدينة سامسون الساحلية.

وبحسب رويترز أفاد بيان لمكتب الحاكم بأنه تم العثور على قنبلتين يدويتين وبندقية آلية وأربعة أجهزة تفجير ومئات الأعيرة النارية وثلاث حقائب بها مواد متفجرة وذلك على بعد أقل من كيلومتر من نقطة تفتيش لقوات الدرك. وأضاف البيان أن التحقيقات لا تزال جارية.

وضبطت القوات المسلحة التركية خلال الشهور الأخيرة أسلحة وذخائر في جنوب شرق البلاد حيث يقاتل الجيش حزب العمال الكردستاني بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجماعة والدولة في يوليو تموز الماضي.

لكن يندر ضبط أسلحة وذخائر بعيدا عن المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق تركيا.

يأتي الكشف عن الأسلحة بعد أسبوع من تفجير سيارة ملغومة استهدف حافلات للجيش بالقرب من مقر القوات المسلحة في أنقرة وأدى لمقتل 29 شخصا.

وأعلنت جماعة منشقة عن حزب العمال الكردستاني تدعى صقور حرية كردستان مسؤوليتها عن تفجير أنقرة.

ويسعى حزب العمال الكردستاني – الذي يخوض تمردا عنيفا ضد الدولة منذ 1984 – لحكم ذاتي للأكراد في تركيا. وقتل 40 ألف شخص على الأقل في الصراع.