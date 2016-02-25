تجديد حبس عامل 15 يوما لاستدراج طفل عمره 4 سنوات وهتك عرضه بقليوب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه باستدراج طفل عمره 4 سنوات لشقته بنفس عقار أسرة الطفل بمدينة قليوب ومحاولة التعدى عليه جنسيا.

كان رئيس مباحث مركز قليوب تلقى بلاغًا من كل من "نعمة.م"، 24 سنة، ربة منزل، و"هداية.ع"، 47 سنة، تاجر خُردة، "شقيق زوج الأولى"، بقيام"عصمت.م" 52 سنة، عامل، مُقيم بذات العقار بسكنهم بدائرة المركز باستدراج نجل الأولى الطفل "آدم.س" 4 سنوات، للشقة محل سكنه ومحاولة التعدى عليه جنسيًا أثناء قيامه باللهو أعلى العقار، الذى يسكنون فيه و تمكن بعض الأهالى من استهداف المتهم وضبطه واقتياده على الفور لديوان المركز، وأكدت تحريات المباحث برئاسة العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى صحة الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3539 جنح مركز قليوب لسنة 2016 وبعرضه على النيابة العامة أمر عمر الصغير، وكيل أول نيابة قليوب بحبس المتهم أربعة أيام، وأمر بعرض الطفل المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان عما إذا تم الاعتداء الجنسى عليه من عدمه وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها وجدد قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يوما تمهيدا لإحالته للمحاكمة.