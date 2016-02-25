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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 16 مارس المقبل

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 16 مارس المقبل تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف لـ 16 مارس المقبل
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة 48 متهمًا من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى فى قضية "أحداث عين شمس" والتى أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة مارى جورج، والطفل شريف عبد الرؤوف، لجلسة 16 مارس المقبل لسماع أقوال الشاهد الرابع وهو ضابط من الأمن الوطنى، والشاهد الخامس وهو معاون مباحث قسم عين شمس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبسكرتارية أيمن محمود وحمدى الشناوى.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم تولى قيادة جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل والعمد والشروع فيه، وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 ، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين، والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

وأطلق أحد المتهمين، عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية فأصابها فى رأسها مما أدى إلى مصرعها كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين، فأصاب الطفل شريف عبد الرؤوف فى رأسه مما أودى بحياته.

وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة مارى سامح جورج معتدين عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجنى عليها فأرداها قتيلة وأضرموا النيران فى سيارتها عقب ذلك فضلا عن شروعهم فى قتل مواطنين آخرين.

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مصر 365

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