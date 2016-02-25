بالصور.. مدير أمن القاهرة يتفقد أقسام الشرطة ويُشدد على حسن معاملة المواطنين

قاد اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، جولة مفاجئة على عدد من أقسام الشرطة؛ للإطلاع على سير العمل بها، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.

وشملت الجولة زيارة لقسمى شرطة السيدة زينب وعابدين، وأكد مدير الأمن على مأمورى وضباط القسمين، أن أهم أولويات العمل بالأقسام هو حسن معاملة المواطنين، والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الأمنية.

وخلال زيارته تقابل مع عدد من المواطنين واستمع لشكواهم وبلاغاتهم، وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحوها، و شدد على التعامل الجاد مع كافة البلاغات، بما يعزز من ثقة المواطنين فى أجهزة الأمن.

وتفقد غرف الحجز وتأكد من وجود تكييفات ووسائل تهوية تعمل بكفاءة وقيام ضباط القسم بالالتزام بضوابط ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المحجوزين، كما راجع أوامر الحجز الخاصة بالمحجوزين والصادرة من الجهات القضائية، وتأكد من سلامة كافة الإجراءات المتخذة حيالهم.



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