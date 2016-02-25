دفاع «زكريا عبد العزيز»: اتهام موكلي باقتحام مبنى أمن الدولة «عبث» و«لهو»

أكد المستشار حمدي الشيوي، رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس نادي القضاة الأسبق، أن اتهام موكله باقتحام أمن الدولة في مدينة نصر بداية مارس 2011 «عبث» و«لهو».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبدالعزيز، بعنوان “وجه العدالة في محاكمة المستشار زكريا عبدالعزيز”، والمحدد لها جلسة 7 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وقال المستشار حمدي الشيوي، إنه قد وقعت أحداث أمن الدولة في مدينة نصر بداية مارس 2011، وبعد ثلاث سنوات تم تقديم البلاغ من أعضاء لجنة الدفاع عن القضاه، ضد “عبد العزيز” إلى وزير العدل بتهمة التحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدنية نصر، والتهمة الثانية الإشتغل بالسياسة حال ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح أنه رغم المواقف العظيمة التي وقفها المستشار زكريا عبد العزيز، وكان يحث المواطنين على حماية جهاز أمن الدولة وعدم المساس به، إلا انه فوجئ ببلاغ يتهمة بالتحريض على اقتحام مبنى أمن الدولة بمدنية نصر، والتهمة الثانية الإشتغل بالسياسة حال ثورة 25 يناير 2011. وأكد أنه لا يوجد أية قرائن تشير إلى تحريضه على مس أمن الدولة بأي سوء سواء اقتحام أم فرم مستنداته، لأنه أخطر جهاز سيادي في الدولة.

أما بشأن التهمة الأخرى التي تتعلق بإشتغال “عبد العزيز” بالسياسة حال ثورة يناير 2011، قال إن هناك فرق كبير بين السياسة والثورة، فالسياسة، هي الممارسة الحزبية والقاضي زكريا عبدالعزيز لم ينضم لأحزاب ولم يجتمع مع أي حزب على الاطلاق خلال ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن الثورة حالة مجتمع وحركة شعب وإرادة جماهير، ولا تقتصر على فئة دون فئة أخرى أو على طبقة دون أخرى، وأحرى بالقضاه أن يكونوا في مقدمة الجماهير التي ثارت على الظلم والاستعباد والاستبداد.

وأشار «الشيوي»، إلى أن رئيس مجلس التأديب الذي ينظر دعوى الصلاحية الخاصة بالمستشار زكريا عبدالعزيز، قد صادر حقه في المرافعة بالمخالفة للقانون، ويجوز الطعن على الحكم بعد صدوره في حالة ذكره ” أنه أصدر الحكم بعد سماع المرافعة”، مؤكدًا أن الدعوة لا تتضمن قرار الاتهام، أو قائمة بأدلة االإتهام، مشددًا على بطلان قرار الإحالة.