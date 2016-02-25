الصين تتهم الولايات المتحدة بـ”ازدواجية المعايير” فيما يخص بحر الصين الجنوبي

اتهمت وزارة الدفاع الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية، بازدواجية المعايير، بسبب ما اعتبرته إثارة ضجة وتوترات بشأن بحر الصين الجنوبي.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في حديث صحفي اليوم الخميس، العديد من كبار المسئولين الأمريكيين بسبب إثارتهم للتوترات ودأبهم على توجيه اتهامات ضد الصين بعسكرة المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي المسئول الأكبر عن ظاهرة العسكرة تلك، بسبب قيامها مرارا وتكرارا بإرسال سفن وطائرات عسكرية في مهام مراقبة واستطلاع بالمنطقة وتنظيمها لمناورات ودوريات عسكرية بحرية مشتركة مع حلفاءها الإقليميين.

واتهم المسؤول الصيني بعض من الدول الإقليمية بالمساهمة هي أيضا في زيادة التوترات باحتلالها عدد من الجزر والشعاب الصينية ونشرها لأنظمة رادار وقطع مدفعية بها، مشيرا إلى أن ما تقوم واشنطن بفعله من تصرفات وسكوتها عما تقوم به هذه البلدان ضد المصالح الصينية، إنما يدل تماما على ازدواجية المعايير لدى واشنطن.

ومن جهة أخرى حذر المتحدث من أن نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدمة (ثاد) في كوريا الجنوبية يضر بشكل مباشر بالمصالح الأمنية الاستراتيجية للبلاد ويهدد الاستقرار الاستراتيجي بالعالم.

وقال إن الصين ينتابها القلق الشديد بشأن ما تم نشره بوسائل الإعلام مؤخرا حول أن واشنطن وسيول قد يعقدان خلال أسبوع أول اجتماع لمجموعة عمل مشتركة لمناقشة تنفيذ تلك الخطوة.

وأوضح أن سبب قلق الصين هو أن مدى تغطية منظومة “ثاد” وبشكل خاص نطاق مراقبة نظام رادار اكس باند الخاص به، تتجاوز الاحتياجات الدفاعية لشبه الجزيرة الكورية وتصل إلى مناطق في عمق آسيا، وهي أمور تنطوي على إضرار بالمصالح الأمنية الاستراتيجية الصينية وكذا الاستقرار الاستراتيجي الإقليمي والدولي.

وأكد رفض الصين لأي محاولة لاستخدام القضية النووية الكورية كحجة للتعدي على ما للصين من حقوق ومصالح إقليمية، مؤكدا أن الجيش الصيني سيحمي بكل قوة وحزم مصالح وأمن البلاد.

كما كشف وو عن أن الصين بدأت العمل في بناء المنشآت اللوجيستية التي كانت أعلنت أنها ستقيمها في جيبوتي وذلك لدعم عمليات مرافقة السفن المبحرة بخليج عدن والسواحل الصومالية ولتسهيل اشتراك الصين في مهام حفظ السلام وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة الإنسانية الدولية.

أ ش أ