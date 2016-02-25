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الحكومة السورية: حلفاء جبهة النصرة أطلقوا قذائف مورتر على دمشق

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الحكومة السورية: حلفاء جبهة النصرة أطلقوا قذائف مورتر على دمشق الحكومة السورية: حلفاء جبهة النصرة أطلقوا قذائف مورتر على دمشق

>نقل التلفزيون السورى عن القول إن جماعات مرتبطة بجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة أطلقت ثلاث قذائف مورتر على مناطق سكنية فى العاصمة فقتلت شخصا واحدا على الأقل.

وقالت فصائل من المعارضة المسلحة والمرصد السورى لحقوق الإنسان إن قذائف المورتر أصابت منطقة المزة وساحة الأمويين فى العاصمة السورية بعد يومين من قصف جوى مكثف على مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وقال المرصد السورى إن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السورى أسقطت 30 برميلا متفجرا على الأقل على منطقة داريا المحاصرة على بعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الجنوب الغربى من دمشق.

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