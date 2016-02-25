أمريكا ترى استعادة مدينة الشدادى السورية خطوة محورية لدحر تنظيم داعش

قال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر فى الكونجرس اليوم الخميس إن النجاح المتوقع فى مساعى السيطرة على مدينة الشدادى السورية سيمثل خطوة محورية على طريق تفكيك تنظيم داعش فى سوريا.

وقال كارتر فى تعليقات معدة مسبقا أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب "بحصار هذه المدينة والسيطرة عليها نسعى لقطع الشريان الرئيسى فى الشمال بين الرقة والموصل وصولا لفصل الورم الأساسى إلى جزئين."

وعلى مدار أشهر استهدفت قوات تساندها الولايات المتحدة الشدادى التى تمثل مركزا أساسيا للإمداد بالنسبة للدولة الإسلامية. وأمدت الولايات المتحدة مرارا هذه القوات بالأسلحة لتعزيز تقدمها.

وأشار كارتر إلى معركة الشدادى فى حديثه عن "خطوات لعمليات مهمة" فى الحملة ضد داعش بينها استعادة مدينة الرمادى العراقية من قبضتها العام الماضي.