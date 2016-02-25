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الفلسطينيون ينتقدون زيارة رئيس كينيا لإسرائيل

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الفلسطينيون ينتقدون زيارة رئيس كينيا لإسرائيل الفلسطينيون ينتقدون زيارة رئيس كينيا لإسرائيل

>انتقد الفلسطينيون زيارة الرئيس الكينى إلى المنطقة، قائلين إن زيارته للقدس الشرقية والضفة الغربية هى أقرب إلى القبول بالاحتلال الإسرائيلى.

وخلال أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل هذا الأسبوع، التقى الرئيس الكينى أوهورو كينياتا مع طلاب كينيين فى مستوطنة بالضفة الغربية وزار الحرم القدسى.

ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية والقدس الشرقية، التى احتلتها إسرائيل عام 1967، كجزء من دولتهم المأمولة، كما غضب الفلسطينيون من عدم زيارة كينياتا لأى مدينة فلسطينية.

وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الفلسطينيين يخططون اليوم لرفع شكوى إلى منظمات إقليمية، بما فى ذلك الاتحاد الأفريقي، من هذه الزيارة، وهناك علاقات أمنية وزراعية قوية بين إسرائيل وكينيا.

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