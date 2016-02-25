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رئيس قسم الأشعة بـ57357: لدينا جهاز الرنين الأكثر دقة فى جراحات الأورام

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رئيس قسم الأشعة بـ57357: لدينا جهاز الرنين الأكثر دقة فى جراحات الأورام رئيس قسم الأشعة بـ57357: لدينا جهاز الرنين الأكثر دقة فى جراحات الأورام
أورام المخ من أخطر الأورام فى والعالم نظرًا لدقة وحساسية مكانها، وتعتمد جراحات أورام المخ والأعصاب على الأشعة المغناطيسية فى تحديد مكان الورم الذى يستأصله الجراح.

وقالت الدكتورة إيمان زكى، رئيس قسم الأشعة فى مستشفى 57357 وأستاذ الأشعة بمعهد الأورام القومى جامعة القاهرة إن مستشفى 57357 مجهز بأحدث التقنيات خاصة فى قسم الأشعة الذى يعد الأول فى الشرق الأوسط فى الاعتماد على التقنيات التكنولوجية فى كل شىء ولا يوجد به أوراق أو أفلام لطباعة الأشعة، ويحتفظ بالتاريخ المرضى للمريض منذ دخولهم المستشفى وعلى مدار حياته، ونستطيع العودة إليه فى أى وقت وهذه المعلومات تصل غرفة العمليات لتكون أمام الطبيب أثناء إجرائه العملية.

وأضافت الدكتورة إيمان زكى: مؤخرًا أستقبل مركز الأشعة بمستشفى 57357 جهاز الرنين المغناطيسى ذا قوة المغناطيس المضاعفة التى تصل ضعف قوة أى جهاز رنين مغناطيسى آخر فى مصر وهذا الجهاز الحديث يفيد فى تحديد مكان الورم بطريقة أكثر دقة ومن ثم يتمكن الجراح من إجراء العملية بشكل أكثر دقة ودون المساس بأى جزء آخر فى المخ ما يضمن للمريض حياة بدون مضاعفات بعد العملية.

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مصر 365

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