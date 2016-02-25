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دراسة تكشف: الإفراط بتناول الملح يسبب تليف الكبد والحل فى فيتامين C

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دراسة تكشف: الإفراط بتناول الملح يسبب تليف الكبد والحل فى فيتامين C دراسة تكشف: الإفراط بتناول الملح يسبب تليف الكبد والحل فى فيتامين C
نعرف جميعنا أن تناول كميات كبيرة من الملح يسبب ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الآثار الجانبية، لكن دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون كشفت عن نتائج خطيرة، حيث وجدت أن اتباع نظام غذائى غنى بالملح قد يسهم أيضًا فى تلف الكبد لدى البالغين والأجنة فى أرحام أمهاتهم.
>ولتأكيد نتائج الدراسة، فحص الباحثون مجموعة من الفئران، وتم إعطاؤهم كمية من الملح بشكل يومى، ووجدوا أن الفئران التى تناولت الكثير من الملح بشكل يومى ظهرت لديها خلايا غريبة الشكل فى الكبد مع زيادة موت الخلايا وانخفاض تكاثرها، ما يعجل الإصابة بالتليف الكبدى.

ووفقًا للدراسة التى نشرت نتائجها دورية الكيمياء الزراعية والغذائية الصينية، أوضح الباحثون أن أجسامنا تحتاج كمية صغيرة من الملح، حيث توصى الأمريكية بملعقة يوميًا منه للبالغين الأصحاء، لأن أيونات الصوديوم تعمل على تنظيم حركة المياه بالجسم وعمل النبضات العصبية لكن الكثير من الملح يمكن أن يكون خطيرًا.

وعلى الجانب الإيجابى، وجد الباحثون فى الدراسة التى نشرها مؤخرًا موقع صحيفة "التليجراف" البريطانية، أن علاج الخلايا التالفة يعتمد على فيتامين C لمواجهة الآثار السيئة الناتجة عن تناول الملح الزائد، والذى يوجد بكثرة فى البرتقال والكيوى والجوافة.

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مصر 365

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