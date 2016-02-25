رئيس جمعية دراسة السمنة: 70% من المصريين يعانون من زيادة الوزن

عقد اليوم المؤتمر الثانى عشر فى مجال السمنة والنحافة الذى تنظمه الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة.

وقال الدكتور هشام البرلسى، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ورئيس الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة، لـ"اليوم السابع" إن الهدف الرئيسى من المؤتمر هو تعريف الأطباء فى مجال السمنة بما هو جديد خاصة مع انتشار الأمراض غير المعدية التى يكمن سببها الرئيسى فى السمنة ومنها أمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسى والأورام السرطانية.

وأضاف الدكتور هشام البرلسى: "يتوقع وصول عدد المصابين بزيادة الوزن والسمنة فى العالم إلى بليونى شخص بحلول 2025 وفى مصر كشفت أخر الاحصائيات عن أن 70% من المصريين مصابون بزيادة الوزن منهم 30% مصابون السمنة أى أن معدل كتله وزنهم أكثر من 30، مشيرًا إلى أن السيدات يمثلن النسبة الأعلى فى المصابين بزيادة الوزن.

وأشار الدكتور هشام، إلى أن العالم خاصة منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة يتجه الآن للاهتمام بالأمراض غير المعدية، التى اتسع انتشارها بشكل كبير وأثبتت الأبحاث أن السمنة عامل رئيسى فى الإصابة بهذه الأمراض، ما جعلنا نخصص محاضرات بالمؤتمر عن الأمراض غير المعدية وتقديم الاقتراحات لمواجهتها والحد من انتشارها تحاشيا لمشكلاتها الخطيرة.

وكشف أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء عن أن التعامل مع مرضى السمنة يحتاج طريقة مختلفة تدفعهم لتغيير أسلوب حياتهم فى التغذية، وهو ما سيناقشه المؤتمر بجانب جراحات السمنة التى أصبحت منتشرة بشكل كبير.