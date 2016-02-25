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مستشفى الأهلي – وليد سليمان جاهز لبتروجيت.. والتواء خفيف لإيفونا

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مستشفى الأهلي – وليد سليمان جاهز لبتروجيت.. والتواء خفيف لإيفونا مستشفى الأهلي – وليد سليمان جاهز لبتروجيت.. والتواء خفيف لإيفونا

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق أصبح لائقا للمشاركة في لقاء بتروجيت الذي سيقام في الثاني من شهر مارس المقبل.

ويواجه الأهلي منافسه بتروجيت في إطار الجولة 20 من الدوري المصري.

ويغيب وليد سليمان عن الأهلي منذ اكتساح اتحاد الشرطة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة في شهر يناير الماضي بسبب الإصابة بشرخ في مفصل الكاحل.

في الوقت ذاته أكد طبيب الأهلي أن أحمد حمدي لاعب الفريق الشاب تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الضامة.

وواصل"حسام عاشور يعاني من بعض الإجهاد العام ولذلك استأذن عدم إكمال المران وتم الموافقة على طلبه".

وأكمل"أما متعب مازال يعاني من التهاب الشعب الهوائية وسيعود للتدريبات الجماعية بعد تحسن حالته".

وأتم"إيفونا تعرض لالتواء خفيف في كاحل القدم ولكن ذلك الأمر لن يؤثر عليه في التدرب والمشاركة في المباراة المقبلة".

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فيديو اليوم السابع