رونالدو: لحل وضعنا المعقد.. يجب الانتصار على أتليتكو الدفاعي

(إفي): أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، أن أتليتكو مدريد خصم يدافع بشكل رائع ولكن ينبغي تحقيق الفوز عليه في مباراة الدربي التي ستجمع بين الفريقين بعد غد السبت في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وأشار النجم الملقب بـ"الدون" إلى أن الريال سيواصل المنافسة حتى الرمق الأخير في الليجا، رغم أن وضعه "معقد" في البطولة.

وفي تصريحات لموقع (Mahou) قال كريستيانو إن الديربي مباراة هامة سيخوضها الملكي على ملعبه ووسط جمهوره الذي يدعمه دائما.

وكشف اللاعب أنه يشعر بالفخر عندما يهتف المشجعون باسمه، كما أضاف "عندما تلعب في أكبر ناد في العالم تتعرض للضغط، رغم أنني أصبحت معتادا على الأمر. حجم النادي يجعل الناس ينظرون لنا بطريقة مختلفة، ولكن المحصلة كانت إيجابية بوجه عام منذ قدومي إلى النادي. أنا سعيد جدا وأتمنى الاستمرار هنا".

وأشار رونالدو إلى أن اللقب العاشر في دوري الأبطال الأوروبي الذي حصده مع الميرينجي يمثل "أهم" بطولة حصدها منذ انضمامه إلى ريال مدريد.

كما قال: "أن تصبح الأفضل في أوروبا هذا أكبر أمل وقد حققناه منذ عامين. كانت لحظة فريدة بالنسبة لنا وللمشجعين، ولكن كانت هناك لحظاتى أخرى هامة أيضا. على الصعيد الشخصي كانت هناك تجارب إيجابية هنا وكل هذا يجعلني في غاية الفخر بالوقت الذي أمضيته في ريال مدريد".

وأوضح "عندما جئت إلى هنا كنت أود أن أكون الأفضل وهذا ما حاولت القيام به. أنا أترك أثري خطوة تلو الأخرى".