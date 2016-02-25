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مستشفى الأهلي – وليد سليمان جاهز لبتروجيت.. والتواء خفيف لإيفونا

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مستشفى الأهلي – وليد سليمان جاهز لبتروجيت.. والتواء خفيف لإيفونا مستشفى الأهلي – وليد سليمان جاهز لبتروجيت.. والتواء خفيف لإيفونا

يرى أحمد حسن لاعب الأهلي وقائد منتخب السابق أن الفريق الأحمر يحتاج لمدرب يمتلك شخصية قوية أهم من الفنيات وذلك عقب التعاقد مع الهولندي مارتن يول.

الأهلي أعلن رسميا عن تولي مارتن يول مسؤولية تدريب الفريق لمدة موسم ونصف.

وقال الصقر لـFilGoal.com "مارتن يول بالطبع اسم كبير في عالم التدريب لكنني أرى أن الأهلي يحتاج لمدير فني ذو شخصية قوية يستطيع السيطرة على اللاعبين أهم بكثير من الفنيات".

وتابع "الأهلي يحتاج لأمور تنظيمية أكثر من الفنيات لاسيما الاعتراضات التي يراها الجميع من قبل اللاعبين في الفترة الأخيرة وكذلك الأمور الداخلية".

وأضاف "أتمنى أن يضيف يول للكرة المصرية لأن وجود مدربين فنيين كبار يجعل الأنظار تتجه نحو مصر".

وأردف "اللاعبون هم العامل الرئيسي في نجاح أي مدير فني والدليل على ذلك عند تولي مدير فني كبير مسؤولية تدريب فريق صغير لن ينجح بشكل كبير".

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