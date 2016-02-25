الولايات المتحدة تعتزم مشروع قرار لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

قال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن بلاده ستقدم لمجلس الأمن يوم الخميس مشروع قرار لتوسيع العقوبات على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية الأخيرة.

وبحسب رويترز قال المتحدث كيرتس كوبر في بيان “تنوي السفيرة (سامنثا) باور تقديم مسودة قرار لفرض عقوبات إلى مجلس الأمن للتباحث بشأنها ردا على التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية وما تلاها من إطلاق محظور لصاروخ باليستي.”

وأضاف المتحدث “نتطلع للعمل مع المجلس بشأن رد قوي وشامل على أحدث سلسلة تجارب (لكوريا الشمالية) والتي تهدف إلى تطوير برنامج أسلحتها النووية.”

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على مشروع قرار وتأملان في طرحه للتصويت أمام الأعضاء الخمسة عشر في المجلس خلال الأيام المقبلة.

وأمضى البلدان اللذان يتمتع كل منهما بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الأسابيع السبعة الماضية في مفاوضات بشأن نص مشروع القرار بعد أن أجرت كوريا الشمالية رابع تجاربها النووية في السادس من يناير كانون الثاني الماضي.

وقال دبلوماسي بارز بالمجلس “إنها مسودة جادة وطويلة.. وشاملة.”

وفي بكين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن “تقدما مهما” تحقق فيما يتعلق بمشروع القرار و”نأمل أن يتم الوصول لتوافق في الآراء قريبا.”

وأضافت في إفادة صحفية معتادة يوم الخميس “نأمل ونعتقد أن مشروع القرار هذا قادر على المساعدة في الحد بفعالية من قدرات كوريا الشمالية على تطوير برنامجها للصواريخ النووية.”

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في تقرير أن وزارة الصناعة المعنية بالطاقة الذرية والهيئة الوطنية لتطوير الطيران في كوريا الشمالية- وهي الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخ- ستكونان ضمن الهيئات المشمولة بالعقوبات.