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الحكومة تقرر تأسيس شركة لاستثمارات سيناء برأس مال 10 مليار جنيه

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الحكومة تقرر تأسيس شركة لاستثمارات سيناء برأس مال 10 مليار جنيه الحكومة تقرر تأسيس شركة لاستثمارات سيناء برأس مال 10 مليار جنيه

الموافقة على تأسيس شركة لاستثمارات سيناء – أرشيفية

أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الإسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الموافقة على قيام محافظة شمال سيناء بالمساهمة في تأسيس الشركة الوطنية للاستثمارات سيناء “شركة مساهمة مصرية”، وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981، برأس مال مصرح به 10 مليارات جنيه، ومصدر 2 مليار جنيه، على أن يدفع منه 25%، ما يعادل 500 مليون جنيه عند التأسيس، والباقى على 3 سنوات.
> ويهدف من إنشاء الشركة إلى تنمية شبة جزيرة سيناء في القطاعات المختلفة،  ومنها الزراعة استصلاح الأراضي، التصنيع الزراعي والغذائي وخاصة الاسماك، والصناعات القائمة على خام الملح، وصناعات مواد البناء، والاستثمار السياحى. وذلك لتوجه الدولة نحو العمل على تطوير منطقة شبة جزيرة سيناء.

وانطلاقاً من موقعها الاستراتيجي والجغرافي الفريد، وتحويلها إلى مجتمع تنموي متكامل يعمل على استغلال موارده الطبيعية والبشرية، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو العمل على تطوير منطقة شبة جزيرة سيناء. أ ش أ

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