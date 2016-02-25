“الخارجية”: المشروع الأمريكي باعتماد “الإخوان” إرهابية تأكيدًا لصحة موقفنا

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي لمشروع تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية بالأغلبية يعكس مجددًا صحة الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه هذا التنظيم وممارساته الارهابية، وأن المجتمع الدولى أصبح يدرك يومًا بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى مرحله لاحقه وفقاً للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيداً -فى حالة إقراره- لإحالته إلى مجلس الشيوخ.

وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضاً تفصيلياً لفكر جماعة الاخوان وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كآداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، بالاضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ انشائه، والتى تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه.

وأضاف أن المشروع استعرض أيضاً القرارات التى اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً ارهابياً، مستدلاً بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، لاسيما وأن الحكومة الأمريكية قد قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً أن القانون فى صياغته الحالية يطلب من وزير الخارجية الامريكى تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الاخوان تنطبق عليها المعايير التى تقتضى تصنيفها كتنظيم ارهابى أجنبي وفقاً للقانون الأمريكي، وفى حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التى لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الأخوان.