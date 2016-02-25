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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف» لـ 16 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف» لـ 16 مارس تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف» لـ 16 مارس

ميادة أشرف – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 48 متهمًا من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي في قضية “أحداث عين شمس”، والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف، لجلسة 16 مارس المقبل لسماع أقوال الشاهد الرابع وهو ضابط من الأمن الوطني والشاهد الخامس وهو معاون مباحث قسم عين شمس.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبسكرتارية أيمن محمود وحمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل والعمد والشروع في تنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

حيث أطلق أحدهم “المتهمين” عيارًا ناريًا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية فأصابتها في رأسها، مما أدى إلى مصرعها، كما أطلق متهم آخر عيارًا ناريًا صوب المواطنين فأصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته. وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج متكالبين عليها ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارًا ناريًا أصاب المجني عليها فأرداها قتيلة وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك فضلًا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.

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أونا

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