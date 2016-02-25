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وداعا جيل فرنسا 98.. بيريز يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

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وداعا جيل فرنسا 98.. بيريز يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا وداعا جيل فرنسا 98.. بيريز يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

استقر النادي الأهلي على أسماء الجهاز المعاون لمارتن يول المدرب الهولندي الجديد للفريق الأحمر.

مارتن يول سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل لبدء الإشراف على مهام عمله الجديد كمدرب للفريق الأحمر.

واستقرت إدارة الكرة في الأهلي على شكل الجهاز الجديد والذي سيعاون مارتن يول في عمله.

وقرر الأهلي تعيين أسامة عرابي مدربا عاما، والإبقاء على محمد عظيمة كمدرب مساعد وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى.

من جهة أخرى، استغنى الأهلي عن خدمات محمد أبو العلا مخطط الأحمال بالنظر لأن مارتن يول سيصطحب مدرب أحمال جديد معه، وعاد جمال السيد لقطاع الناشئين بعدما كان قد شغل منصب المدرب المساعد في الفترة الأخيرة.

وكان FilGoal.com قد أكد أن مدرب الأحمال الجديد مع مارتن يول هو مايكل ليندمان، لكن الأهلي لم يعلن بعد عن ذلك بشكل رسمي.

وبذلك يكون التشكيل النهائي للجهاز الفني الجديد كالتالي:

المدير الفني: مارتن يول

مدير الكرة: سيد عبد االحفيظ

المدرب العام: أسامة عرابي

المدرب المساعد: محمد عبد العظيم "عظيمة"

مدرب حراس المرمى: طارق سليمان

مدرب الأحمال: مايكل ليندمان "الأهلي لم يعلن عنه بشكل رسمي بعد".

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