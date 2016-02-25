مقتدى الصدر: إذا فشل العبادى فى التغيير والإصلاح قد لا يجد له مكانا فى الحكومة

>أكد الناطق باسم مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدرى) الشيخ صلاح العبيدى، اليوم الخميس، أن عدم تمكن رئيس الوزراء حيدر العبادى من التغيير والإصلاح قد لا يجد له مكانا فى الحكومة

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن العبيدى قوله "إن مبادرة تحالف القوى العراقية والمواطن بتقديم استقالات عدد من وزرائهم خطوة مشجعة نحو حكومة التكنوقراط "، لافتًا إلى أن استقالة وزراء التيار الصدرى أمر مفروغ منه.

وبيّن العبيدى أن الكتل السياسية تتخوف من تشكيل حكومة تكنوقراط وفق ذهنية دولة القانون ، موضحًا أن مقتدى الصدر يحرص على تولى وزراء لايحظون بتغطية من قبل الكتل السياسية.

وشدد الناطق باسم الصدر على أنه فى حالة عدم تمكن رئيس الوزراء حيدر العبادى من التغيير والإصلاح قد لا يجد له مكانا فى الحكومة، لافتا إلى أن الصدر فضل إعطاء فرصة للعبادى فى إجراء الإصلاحات قبل المطالبة بتغييره، كونه تولى حكومة مليئة بمشاكل لم تكن من مسؤوليته، وألمح العبيدى إلى أن هناك جهات عدة طلبت المشاركة مع التيار الصدرى بتظاهرة الجمعة المليونية.