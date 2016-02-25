أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس الصومالى: مقتل نحو 200 جندى كينى فى هجوم "الشباب" الشهر الماضى

Google+ Print
الرئيس الصومالى: مقتل نحو 200 جندى كينى فى هجوم "الشباب" الشهر الماضى الرئيس الصومالى: مقتل نحو 200 جندى كينى فى هجوم "الشباب" الشهر الماضى

>قال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود إن 180 جنديا كينيا على الأقل قتلوا فى الصومال فى هجوم على قاعدتهم فى يناير على يد جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.

وتحدث شيخ محمود فى مقابلة مع محطة تلفزيونية صومالية أمس الأربعاء قائلا إن ما بين 180 و200 جندى كينى قتلوا فى هجوم 15 يناير. ونفى المتحدث باسم الجيش الكينى الأعداد التى قدمها الرئيس الصومالى لكنه امتنع عن تقديم حصيلة القتلى الرسمية.

ووقع الهجوم فى بلدة العاد غير البعيدة عن الحدود الكينية. وقدمت كينيا فرقة رئيسية فى قوة الاتحاد الإفريقى التى تقاتل الشباب، وهى جماعة إسلامية صومالية متطرفة تحاول الإطاحة بالحكومة الصومالية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365