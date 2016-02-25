الرئيس الصومالى: مقتل نحو 200 جندى كينى فى هجوم "الشباب" الشهر الماضى

>قال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود إن 180 جنديا كينيا على الأقل قتلوا فى الصومال فى هجوم على قاعدتهم فى يناير على يد جماعة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.

وتحدث شيخ محمود فى مقابلة مع محطة تلفزيونية صومالية أمس الأربعاء قائلا إن ما بين 180 و200 جندى كينى قتلوا فى هجوم 15 يناير. ونفى المتحدث باسم الجيش الكينى الأعداد التى قدمها الرئيس الصومالى لكنه امتنع عن تقديم حصيلة القتلى الرسمية.

ووقع الهجوم فى بلدة العاد غير البعيدة عن الحدود الكينية. وقدمت كينيا فرقة رئيسية فى قوة الاتحاد الإفريقى التى تقاتل الشباب، وهى جماعة إسلامية صومالية متطرفة تحاول الإطاحة بالحكومة الصومالية.

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