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بالصور.. رجل أعمال يتبرع بإعادة رصف طريق مطروح الدولى بعد إهماله من الحكومة

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بالصور.. رجل أعمال يتبرع بإعادة رصف طريق مطروح الدولى بعد إهماله من الحكومة بالصور.. رجل أعمال يتبرع بإعادة رصف طريق مطروح الدولى بعد إهماله من الحكومة
تبرع رجل أعمال بترميم طريق مطروح الدولى، بعد التدهور الذى وصل إلية الطريق وكثرة الحوادث عليه، حيث لاقى هذا التصرف إشادة واسعة من أهالى مطروح، خاصة بعد كثرة استغاثات المواطنين ومناشدات مسئولى المحافظة لهيئة الطرق بسبب الحوادث التى تقع على الطريق، وأسفرت عن مصرع وإصابة العشرات خلال السنوات الماضية، خاصة خلال موسم الصيف السياحى.

وجاءت استجابة رجل الأعمال الشاب جبريل عبد الفتاح صاحب إحدى الشركات العاملة فى رصف الطرق، بالتبرع بترميم الطريق، بعد تزايد الشكوى من أهالى مطروح وزائريها، وتجاهل ورجال الأعمال بمطروح.

ويطلق أهالى مطروح على المنطقة الواقعة بين قرية حسنبك وقرية جلالة، غرب مدينة الضبعة، على طريق الإسكندرية مطروح " طريق الموت" لكثرة عدد الحوادث بسبب عيوب وتلف الطريق وانتشار الحفر الكبيرة به، والتى غالباً ما يقع ضحيتها الغرباء عن المحافظة، ممن لا يعرفون مساوئ الطريق.

وكان صاحب الشركة السكندرى، قد دفع، يوم الثلاثاء الماضى، بمعدات ومواد الرصف والبدء فى العمل، بعد إخطار مسئولى محافظة مطروح والتنسيق معهم، وتم إنجاز جزء كبير من أعمال الترميم وتصليح الريق.

رصف طريق مطروح الدولى (1)

رصف طريق مطروح الدولى (2)

رصف طريق مطروح الدولى (3)

رصف طريق مطروح الدولى (4)

رصف طريق مطروح الدولى (5)

رصف طريق مطروح الدولى (6)

رصف طريق مطروح الدولى (7)
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مصر 365

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