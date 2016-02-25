بالصور.. "القومى للمرأة" بالإسكندرية يناقش زواج القاصرات والحفاظ على البيئة

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية تحت إشراف سامية مصطفى مقررة الفرع، اليوم الخميس، ورشة عمل، تتاول قضيتين، الأولى "زواج القاصرات ونتائجه من الناحية القانونية والصحية" والثانية "دور المرأة فى الحفاظ على البيئة".

افتتح الورشة نبيل مترى مقرر مناوب الفرع، مشيرا إلى أن قضية الزواج المبكر تعد من العوامل المؤثرة سلباً على المجتمع ككل وعلى الفتاة بالأخص لما تتعرض له من ضغوط نفسية وصحية.

وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أن نسبة كبيرة من الفتيات اللاتى يتزوجن فى سن مبكرة يتعرضن للوفاة أثناء الولادة وأن الزواج للقاصرات يندرج تحت العنف ضد المرأة .

كما أشار إلى أهمية التنمية المستدامة مع متطلبات الحاضر دون حرمان الأجيال القادمة من الحصول على احتياجاتهم .

وتناولت ورشة العمل الأولى "زواج القاصرات ونتائجه من الناحية القانونية" وألقتها فاطمة رشوان محامية مكتب الشكاوى وتحدثت عن الآثار السلبية للزواج دون السن من حيث عدم حصولها على حقها فى حالات الخلافات الأسرية وعدم استطاعتها استخراج شهادة ميلاد لأبنائها أو إثبات نسبهم واختلاط الأنساب .

ثم تناولت د. نجلاء مصطفى حسن مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة الحديث عن "أخطار الزواج المبكر من الناحية الصحية" والتى تتمثل فى أضرار صحية من ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة وحدوث نزيف وجسدية بحدوث تشوهات عظمية بالحوض والعمود الفقرى ونفسية منها الحرمان العاطفى وعدم اكتمال النضج الذهنى.

ثم أعقب ذلك تناول القضية الثانية بعنوان: "دور المرأة فى الحفاظ على البيئة" وتناول الدكتور أحمد حسام الدين أستاذ هندسة البيئة بالمعهد العالى للصحة العامة، مفهوم التنمية المستدامة والمنهاج العالمى للتنمية وأنواع تلوث البيئة من الهواء والماء.

كما أكد على دور المرأة فى حماية البيئة ومواردها الطبيعية من خلال توعية المرأة بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من التلوث، لأن المرأة هى المفتاح لمجتمع يعيش فى بيئة صحية حيث تشكل المرأة 50% من سكان العالم وضرورة إعداد كوادر نسائية متخصصة فى مجال حماية البيئة وإشراك المرأة والتنظيمات النسائية فى رسم سياسات حماية البيئة .

حضر الورشة 100 من الكوادر النسائية بالجمعيات الأهلية ومسئولى من مراكز الأعلام والرائدات ومشرفى الرائدات من مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والزراعة.



>